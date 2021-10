Enrique Iglesias a été le deuxième à monter sur scène, interprétant notamment ses succès Hero et Be With You.

(Toronto) Quelques jours avant leur passage à Montréal, les chanteurs Ricky Martin et Enrique Iglesias ont fait vibrer la scène de l’aréna Banque Scotia de Toronto, jeudi, alors que l’amphithéâtre accueillait son premier concert depuis le début de la pandémie.

La Presse Canadienne

Les exploitants de la salle ont indiqué que cela faisait 580 jours qu’une foule avait été accueillie pour un concert dans l’espace intérieur, car les précautions locales liées à la COVID-19 ont interdit les rassemblements de masse pendant des mois.

Ricky Martin a fait plaisir à ses admirateurs en livrant certains de ses plus grands succès aux côtés de danseurs de flamenco, en plus d’offrir une apparition préenregistrée par Christina Aguilera pour le duo Nobody Wants to Be Lonely.

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Ricky Martin en spectacle hier à Toronto.

Le stade était rempli à 50 % de sa capacité conformément aux règlements provinciaux. Les spectateurs devaient présenter une preuve de vaccination complète contre la COVID-19 ainsi qu’une pièce d’identité délivrée par le gouvernement pour pouvoir entrer dans la salle.

L’aréna Banque Scotia s’est préparé pour des rassemblements plus importants ces dernières semaines, d’abord en accueillant le match d’ouverture présaison des Maple Leafs de Toronto le 25 septembre et un match des Raptors de Toronto plus tôt cette semaine.

De nombreux autres concerts sont au programme d’ici la fin de l’année, dont ceux de la chanteuse pop colombienne Maluma le 21 octobre, du chanteur country Kane Brown le 19 novembre et la tournée de retrouvailles de Genesis les 25 et 26 novembre.

La tournée Enrique & Ricky Live ! sera pour un deuxième soir à l’aréna Banque Scotia vendredi avant de se diriger vers le Centre Bell de Montréal, samedi.