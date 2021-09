Le volet musique du 20e festival Pop Montréal débute ce mercredi et la programmation promet de fabuleuses découvertes. La Presse vous présente quelques suggestions de spectacles à aller voir cette semaine.

Marissa Groguhé La Presse

Hansom Éli + Georgette

Le duo Hansom Éli et la chanteuse Georgette seront au Ministère ce jeudi, l’un avec sa pop indie mélangée au folk et au R & B, l’autre avec sa pop tropicale. Hansom Éli, c’est Camille et Alexy Guérer. Une voix et un producteur multi-instrumentiste dont l’union crée des étincelles musicales. Georgette, le projet d’Emily Skahan, présente des chansons en français posées sur des rythmes parfois planants, parfois dansants, toujours accrocheurs.

Janette King

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET MUSIQUE JANETTE KING Janette King

La chanteuse, productrice, multi-instrumentiste et DJ établie à Montréal Janette King et son R & B alternatif habiteront la ruelle de l’Ursa samedi soir. La voix soul et les airs parfois teintés de house de l’artiste originaire de Vancouver transmettent joliment ses émotions et ses réflexions introspectives. Pour se faire une idée de ce que propose King, rien ne vaut son deuxième effort, What We Lost, paru cette année. Une promesse d’un beau moment de spectacle.

ALIAS + Population II + Hot Garbage + Meggie Lennon

PHOTO FOURNIE PAR POP MONTRÉAL Alias

Alias, Population II, Hot Garbage et Meggie Lennon se succéderont sur la scène de La Sala Rossa pour une soirée qui s’annonce tout aussi éclectique que divertissante. Le psych-rock d’Alias (un artiste à garder sur son radar), les effluves post-punk et néo-psychédéliques des Torontois Hot Garbage, le punk éclaté de Population II (Tristan Lacombe, Pierre-Luc Gratton et Sébastien Provença), la captivante dream pop de Meggie Lennon (anciennement Abrdeen)… cette soirée promet de ravir bien des mélomanes !

PHOTO HO, LA PRESSE CANADIENNE Backxwash

Backxwash + invités surprises

L’artiste d’origine zambienne établie à Montréal Backxwash est une habituée de Pop Montréal, mais surtout une de ces artistes qu’il faut voir sur scène. Son rap horrorcore est à la fois déstabilisant (pour certains) et fascinant à découvrir. Gagnante du prix Polaris en 2020 pour son tout premier album, Backxwash a fait paraître cette année sa suite, I Lie Here Buried with My Rings and My Dresses, que l’on aura sûrement la chance d’entendre lors de ce concert à L’Entrepôt77, avec des invités surprises.

The Besnard Lakes + Vanille

PHOTO FOURNIE PAR POP MONTRÉAL The Besnard Lakes et Vanille

Le groupe vétéran montréalais The Besnard Lakes, dont le plus récent album est paru en février dernier, est un incontournable de la scène rock alternative de la métropole. Il sera au Théâtre Rialto en compagnie de Vanille, projet solo de l’auteure-compositrice-interprète Rachel Leblanc. Elle propose des chansons mélancoliques, baignant dans le yéyé et le dream pop-rock alternatif. L’album de Vanille, Soleil’ 96, paru au début de l’année, en a ravi plus d’un.