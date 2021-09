Le magazine Rolling Stone a dévoilé cette semaine un tout nouveau palmarès des 500 meilleures chansons de tous les temps.

Stéphanie Morin La Presse

La pièce Respect, d’Aretha Franklin, occupe la première place, devant Fight The Power de Public Enemy, A Change Is Gonna Come de Sam Cooke, Like A Rolling Stone de Bob Dylan et Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Pas moins de 254 nouveaux titres y apparaissent pour la première fois, dont certains signés par Lorde (Royals en 30e place), Adele (Rolling in the Deep, 82e) et Billie Ellish (178e avec Bad Guy).

Quelque 250 musiciens, journalistes et autres personnalités de l’industrie musicale ont été appelés à voter pour dresser cette liste.

Le magazine américain ne s’était pas livré à cet exercice depuis 17 ans, soit en 2004. À l’époque, c’est Like a Rolling stone de Bob Dylan qui coiffait le palmarès, suivi par (I Can’t Get No) Satisfaction des Rolling Stones et Imagine de John Lennon. Respect occupait alors le cinquième rang.