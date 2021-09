Le rappeur canadien Drake a pulvérisé les records de vente et d’écoute en ligne la semaine dernière, son nouvel album Certified Lover Boy bousculant tout sur son passage, y compris l’album Donda de Kanye West, sorti la semaine précédente.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Pourtant, Kanye avait lui-même établi une nouvelle marque au palmarès du magazine Rolling Stone, Donda vendant 313 000 unités équivalentes d’album aux États-Unis dans la semaine du 3 au 9 septembre. Mais Drake a presque doublé ce chiffre avec CLB ; son record s’établit maintenant à plus de 595 000 unités équivalentes d’album — c’est la méthode utilisée par l’industrie de la musique pour définir la consommation de musique qui équivaut à l’achat d’un album ; elle comprend la diffusion et le téléchargement de chansons en plus de la vente traditionnelle de disques.

L’essentiel du succès du nouvel enregistrement de Drake provient des services d’écoute en ligne, les 21 chansons de Certified Lover Boy ayant collectivement totalisé plus de 680 millions d’écoutes la semaine dernière. On ne s’étonne donc pas de constater que 19 des 20 premières places du palmarès des chansons les plus écoutées de la semaine reviennent à des pièces figurant sur CLB — c’est Way 2 Sexy qui trône au sommet. Accessoirement, Drake a aussi vendu 43 000 téléchargements de son disque, avec environ le même volume de téléchargement pour des chansons individuelles.

Donda a ainsi chuté en deuxième place du palmarès Rolling Stone, avec des ventes de 6400 albums en sol américain ainsi que 169,3 millions d’écoutes en direct.

En fait, un seul artiste a réussi à porter un peu d’ombrage à l’hégémonie Drake : il s’agit des vénérables métalleux d’Iron Maiden, qui ont vendu pas moins de 47 000 copies de leur tout nouveau et excellent Senjutsu — ajoutant toutefois un maigre 3,1 millions d’écoutes en ligne. Des résultats toutefois suffisants pour placer l’album du groupe britannique en quatrième position du palmarès Rolling Stone, derrière la jeune sensation Olivia Rodrigo.