La musique est une excellente façon de s’évader du quotidien et d’oublier une énième vague de COVID-19. Voici une liste d’écoute qui dresse un aperçu des grandes nouveautés de l’automne. 

Émilie Côté La Presse

La vie parfois, Salomé Leclerc (sortie 8 octobre)

C’est en exclusivité que nous vous présentons un extrait de La vie parfois. La puissante chanson, qui donne des frissons, sortira mercredi sur toutes les plateformes et figure sur l’album Mille ouvrages mon cœur, qui sortira le 8 octobre. Salomé Leclerc a travaillé en coréalisation avec Louis-Jean Cormier. Cela promet.

0:00 0:00 Couper le son

Trop court l’été, Alexandre Désilets (sortie le 22 octobre)

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Alexandre Désilets

Avec le congé de la fête du Travail, le nouvel extrait d’Alexandre Désilets est de circonstance. Oui, l’été passe toujours trop vite ! Mais la pilule passe mieux avec la pop vertigineuse, élégante et contemporaine de Désilets, qui sortira un nouvel album le 22 octobre.

0:00 0:00 Couper le son

Rae Street, Courtney Barnett (sortie le 12 novembre)

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE COURTNEY BARNETT Courtney Barnett





On craque pour les accords de guitare électrique à la mélancolie grunge de Rae Street, extrait du nouvel album de Courtney Barnett, Things Take Time, Take Time, prévu le 12 novembre. L’auteure-compositrice-interprète expose des désillusions et une poésie du quotidien qui procurent un doux défoulement. Espérons que l’Australienne pourra se produire comme prévu au MTelus le 11 février.

0:00 0:00 Couper le son

Vous êtes ici, Patrice Michaud (sortie le 24 septembre)

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Patrice Michaud

Patrice Michaud n’a pas chômé depuis le début de la pandémie. Il a animé Star Académie et enregistré un nouvel album, Grand voyage désorganisé, qui sortira le 24 septembre. L’extrait Vous êtes ici met en lumière les jeux de mots habiles de Michaud et sa facilité à construire des mélodies pop-rock fortifiantes.

0:00 0:00 Couper le son

I Get a Kick Out of You, Lady Gaga et Tony Bennett (sortie le 1er octobre)

PHOTOS JORDAN STRAUSS ET EVAN AGOSTINI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tony Bennett et Lady Gaga, photographiés en 2019

Les apéros d’automne frappent à nos portes avec le duo jazz de Lady Gaga et Tony Bennett I Get a Kick Out of You. Le 1er octobre, les vedettes de 35 et 95 ans sortiront un deuxième album, Love for Sale, où elles reprennent des standards du grand Cole Porter. Cela accompagnera à merveille un rôti de palette qui mijote à l’Action de grâce.

0:00 0:00 Couper le son

Métamorphose, Émile Bilodeau (sortie le 17 septembre)

PHOTO ERICK LABBÉ, LE SOLEIL Émile Bilodeau

0:00 0:00 Couper le son

Quel grand pas en avant fait Émile Bilodeau avec l’extrait Métamorphose. Ce serait cliché de parler de maturité. Citons plutôt la puissance tout en finesse de la mélodie et des paroles remuantes sur « la vie en plastique » et sur le fait de devenir qui on veut être. Son deuxième album, Petite nature, sortira le 17 septembre.

Coloratura, Coldplay (sortie le 15 octobre)

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES LA PRESSE Chris Martin, de Coldplay, lors d’un concert à Montréal en 2017

0:00 0:00 Couper le son

Coldplay fait partie des rares groupes rock qui n’ont à peu près jamais pris de pause. Music of the Spheres, son neuvième album , sortira le 15 octobre. Si la bande de Chris Martin a travaillé avec le réalisateur pop à succès Max Martin, l’extrait Coloratura (qui se veut une « épopée exaltante dans l’espace ») fait plus de 10 minutes. Coldplay semble poursuivre dans la grandiloquence à la fois musicale et conceptuelle. Nous sommes bien loin de Parachutes, sorti en 2000.

Living Proof, The War on Drugs (sortie le 29 octobre)

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Adam Granduciel, de la formation The War on Drugs

Peu de paroliers peuvent aussi bien traduire en chanson le sentiment d’être à la croisée des chemins qu’Adam Granduciel. Son groupe, The War on Drugs, dévoilera un nouvel album, I Don’t Live Here Anymore, le 29 octobre. Signe de son succès grandissant, la bande doit même se produire pour la première fois au Madison Square Garden, à New York, en janvier.

0:00 0:00 Couper le son

Dimanche soir, Hubert Lenoir (sortie le 15 septembre)

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Hubert Lenoir

Avec Hubert Lenoir, tout est possible. C’est ce que le public adore (ou déteste) de lui. Et c’est ce qu’il expose si brillamment dans Dimanche soir, deuxième extrait de son album qui sortira le 15 septembre, ici comme aux États-Unis (tournée à l’appui). Si la chanson produite par High Klassified est plutôt rap, il est impossible de cantonner Lenoir dans un genre. Il est libre et frontal. Titre de son deuxième disque en solo : PICTURA DE IPSE : Musique directe. Rien de moins… et c’est très bien comme ça !

0:00 0:00 Couper le son

Visiting Hours, Ed Sheeran (sortie le 29 octobre)

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Ed Sheeran, au Centre Bell en 2015

La vedette pop britannique Ed Sheeran sortira le quatrième d’une série d’albums dotés d’un titre sous forme de symbole. Or, = (qui se prononce « equals ») ne reflète pas le contenu de son cinquième album, attendu le 29 octobre, puisqu’il témoigne des nombreux changements qui ont marqué la vie personnelle de Sheeran. Il s’est marié et est devenu père. Il a aussi vécu des deuils. Dans l’extrait Visiting Hours, il parle à son défunt mentor.

0:00 0:00 Couper le son

Rumors, Lizzo

PHOTO JORDAN STRAUSS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Lizzo

Si certaines sorties d’albums sont confirmées, d’autres font l’objet de rumeurs. Aurons-nous en 2021 de la nouvelle musique de Rihanna, d’Adele et de Kendrick Lamar ? On l’espère. On attend aussi le quatrième album de Lizzo, d’autant qu’elle a lancé tout récemment un duo avec Cardi B ayant pour titre… Rumors ! Comme Drake l’a fait la semaine dernière, des albums sortiront aussi de façon surprise.