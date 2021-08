La programmation complète des Francos de Montréal, qui auront lieu du 9 au 12 septembre, sera dévoilée ce mardi. De grosses pointures comme Klô Pelgag, Marie-Mai, Cœur de pirate et Bleu Jeans Bleu partageront la scène avec les révélations de la dernière année, dont Calamine et Raccoon. Un retour « en présence » attendu de tous.

Léa Carrier La Presse

Cette année, les Francos ne disposent que de quatre jours de festivités, deux fois moins qu’à l’habitude, et deux scènes extérieures sur la place des Festivals et au parterre symphonique.

Laurent Saulnier, vice-président, programmation, les surnomme « des mini-Francos, mais avec tout ce qu’il faut pour faire des Francos ! ». C’est-à-dire une variété d’artistes francophones, différents genres musicaux et des créations inédites.

C’est effectivement ce que promet la programmation, dévoilée dans son entièreté ce mardi. Le public pourra voir des artistes bien établis comme Marie-Mai, Cœur de pirate, Alaclair Ensemble et Andréanne A. Malette. En ouverture du festival, on promet une prestation de Klô Pelgag pleine de surprises (même pour l’équipe des Francos !).

« À ce jour, je ne sais pas encore à quoi ressemblera son spectacle. Avec Klô Pelgag, on ne sait jamais, mais c’est aussi sa magie ! », s’exclame Laurent Saulnier.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Klô Pelgag donnera le coup d’envoi aux Francos, le 9 septembre

Bleu Jeans Bleu cultive lui aussi le mystère. Le groupe a eu carte blanche pour inviter des artistes surprises lors de sa performance du 10 septembre.

Une soirée sera aussi consacrée au hip-hop avec en tête d’affiche le duo Koriass & FouKi, le collectif LaF, Sarahmée, Laurence Nerbonne, ainsi que la révélation de Radio-Canada 2021-2022, Calamine, et Raccoon, qu’on a découvert cet hiver dans le concours télévisé La fin des faibles.

C’est l’un des éléments qui saute aux yeux, dans cette grille horaire : les jeunes talents, qui se multiplient depuis un an et demi sur les réseaux sociaux, et qui n’attendent que de faire connaissance avec leur public, en chair et en os.

Il y en a tellement, même, que l’équipe des Francos s’en « réserve déjà pour l’année prochaine ». « Il y en a certains, comme Lumière qui a sorti un album fantastique, qu’on tenait à présenter cette année », estime Laurent Saulnier.

Parmi les autres noms au programme : Clay and Friends, Robert Robert, Laurence-Anne, Vendou, Jérôme 50, P’tit Belliveau, Le Couleur, Amay Laoni et l’École nationale de la chanson. Le public est aussi invité à découvrir les œuvres de huit artistes autochtones et allochtones, récupérées par Nikamu Mamuitun à l’initiative de Florent Vollant.

Volet numérique

Si le festival ne compte qu’une trentaine de spectacles au lieu de centaines comme nous y sommes habitués, Laurent Saulnier se réjouit d’être de retour à la place des Festivals après une édition essentiellement numérique, l’été dernier.

​La pandémie nous a appris qu’on ne peut pas tenir grand-chose pour acquis. Profitons de ce que nous avons tant qu’on peut. On ne sait pas encore comment tout va se passer pour la suite. Laurent Saulnier, vice-président, programmation, des Francos de Montréal

Signe que les temps changent, le festival conserve un volet numérique, notamment avec des capsules à saveur ludique mettant en vedette des artistes de la programmation, dont Mike Clay, de Clay & Friends, Claude Cobra, de Bleu Jeans Bleu, Koriass, Sarahmée et bien d’autres, qui seront diffusées sur la chaîne YouTube des Francos, Noovo et Bell. Également, une balado de six épisodes qui part à la rencontre d’artistes qui ont marqué l’histoire du festival, dont Ariane Moffatt, Diane Tell et nulle autre que Jane Birkin !

Pour la toute première fois, les spectacles extérieurs seront aussi offerts en webdiffusion, mais seulement en direct.

Réservation obligatoire

Les Francos de Montréal ont toujours été gratuites. Cette année n’y fait pas exception. Ce qui est exceptionnel, par contre, c’est qu’il faudra réserver sa place pour chaque représentation. Une mesure incontournable pour respecter les mesures sanitaires, mais qui comporte toutefois des risques, estime Laurent Saulnier. Précisément, il craint que des festivaliers réservent des billets « parce que c’est gratuit », mais qu’ils se désistent le soir du spectacle.

« On va avoir un nombre limité de billets. Ce serait vraiment plate pour les artistes qui n’ont pas joué depuis un an et demi qu’il manque la moitié de la foule. Ce serait plate aussi pour les fans qui n’auront pas réussi à se procurer un billet. Si vous réservez, venez au spectacle », insiste-t-il.

Pour l’instant, chaque scène pourra accueillir 2500 personnes debout, donc 5000 personnes sur le site (puisqu’il y a deux scènes).