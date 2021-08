Musique

Procès de R. Kelly

Une victime raconte les violences et les humiliations

(New York) Une victime présumée de R. Kelly a raconté jeudi, en lisant son journal intime de l’époque, comment la star déchue du R & B l’avait violentée et humiliée, lors du procès à New York où le chanteur américain est jugé pour plusieurs abus sexuels.