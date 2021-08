Nouvel extrait et album à venir pour The Franklin Electric

Le groupe anglophone montréalais cette année a fait paraître pas moins de cinq extraits cette année, en prévision d’un album qui paraîtra officiellement le 24 septembre prochain.

Rafael Miró La Presse

Selon l’interprétation du groupe, le titre traite du « sentiment de devoir recommencer à zéro après s’être perdu dans ses pensées, ses projets, ses envies et ses inspirations ». Le vidéoclip mis en ligne, abstrait et tout en noir et blanc, met en scène le chanteur, guitariste et meneur du groupe Jon Matte, ainsi qu’une femme qui semble vouloir s’échapper.

PHOTO THE FRANKLIN ELECTRIC Pochette de la chanson Ten Steps Back

Le groupe, dont les morceaux versent dans l’indie folk, s’était fait connaître en 2018 en remportant le prix Juno du groupe émergeant de l’année. L’album qui sortira cet automne, intitulé This Time I See It, sera le troisième du groupe.