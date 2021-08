Musique

Festival des Arts de Saint-Sauveur

Un retour attendu d’Angèle Dubeau

Le 7 août, la violoniste virtuose Angèle Dubeau offrira un concert très attendu au Festival des Arts de Saint-Sauveur. L’artiste se fait plus rare au niveau de la scène et choisit avec soin ses prestations. Or, lorsque le FASS l’a approchée dans le cadre de son 30e anniversaire, Angèle Dubeau n’a pas hésité une seconde. « J’ai tout de suite dit oui ! », affirme-t-elle avec enthousiasme.