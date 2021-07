Musique

Les 50 ans du Concert for Bangladesh

L’évènement qui a fait école

Il y a 50 ans, le 1er août 1971, le guitariste et ancien Beatle George Harrison et le musicien sitariste Ravi Shankar organisaient le spectacle-bénéfice The Concert for Bangladesh au Madison Square Garden de New York. Cet évènement a ouvert la voie à de nombreux autres concerts-bénéfice, dont le célèbre Live Aid de 1985. Rappel.