Musique

It Won't Always Be Like This

Inhaler : sacré départ ★★★½

Il est facile de trouver une parenté avec U2 en écoutant les chansons du groupe Inhaler. Oui, Elijah Hewson a une voix qui ressemble parfois à celle de son père, Bono. Son chant ample et empreint de ferveur, ainsi que ce penchant pour les airs qui sonnent comme des hymnes, fait aussi penser au plus célèbre groupe irlandais de la planète. Bref, on n’a pas à chercher bien loin pour faire des liens.