Selon de nombreux médias – et une publicité d'Apple –, Kanye West lancera officiellement son 10e album, Donda, ce vendredi 23 juillet, après des mois de tergiversations.

Pierre-Marc Durivage La Presse

La nouvelle a été rendue publique de la plus originale des façons, alors qu’un extrait de No Child Left Behind, chanson inédite de son dixième album, a été entendu pendant une pub Apple diffusée tard, mardi, pendant le sixième et dernier match de la finale de la NBA remportée par les Bucks. La pub, mettant en vedette la sprinteuse américaine Sha’Carri Richardson, suspendue de l’équipe olympique américaine après avoir été déclarée positive à la marijuana, a été mise en musique par Kanye lui-même.

Donda, nommé en l’honneur du prénom de la mère de Kanye West, morte à 58 ans en 2007, devait à l’origine être lancé en juillet 2020. Il sera officiellement dévoilé ce jeudi à l’occasion d’une séance d’écoute présentée à guichets fermés au stade Mercedes Benz, à Atlanta. L’évènement sera retransmis en direct sur Apple Music.

Donda arrive après le succès phénoménal de Jesus Is King, lancé en 2019 et auréolé du Grammy du meilleur album chrétien contemporain. Il a marqué l’histoire en s’installant dès sa sortie au sommet des palmarès rap, gospel et Billboard 200, surpassant les Beatles et égalant la marque établie par Eminem avec neuf albums s’inscrivant au numéro un dès leur sortie.