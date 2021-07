Musique

Une Québécoise brille à America’s Got Talent

Une Québécoise s’est glissée parmi les participants du célèbre concours télévisé America’s Got Talent. Violon à la main, la compositrice et interprète Gabriella Laberge a monté les marches de la scène emblématique en avril dernier, et ce, dans le plus grand des secrets. Au lendemain de la diffusion de son audition – qui a suscité le buzz et une ovation des juges –, elle nous a raconté son passage dans les coulisses du plus grand plateau télévisé d’Hollywood.