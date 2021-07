Music of the Spheres, neuvième album du mythique groupe Coldplay, sortira le 15 octobre.

André Duchesne La Presse

Le groupe vient d’en faire l’annonce, y greffant une bande-annonce vidéo inspirée par le cosmos. Il a aussi fait deux entrées sur Instagram pour annoncer son nouveau disque. D’aucuns y ont déjà remarqué la référence à des thématiques de science-fiction ou d’exploration spatiale avec la phrase Everyone is an alien somewhere.

La chanson Higher Power apparaissant sur ce nouveau disque a été lancée en mai et a déjà été écoutée 160 millions de fois. Un nouvel extrait, Coloratura, doit être lancé vendredi et une troisième pièce suivra en septembre.