Annulé pour une seconde année en raison de la pandémie, le festival Osheaga proposera néanmoins des activités au Quartier des spectacles du 6 au 21 août, notamment à travers une exposition de photos et de sérigraphies exclusives.

André Duchesne La Presse

Intitulé Osheaga au fil du temps, l’évènement comprend une exposition gratuite de photos des tous les moments phares de chacune des éditions du festival musical. On pourra voir ces photos et des affiches des différentes éditions à la Galerie de la Maison du festival. Et à la foire alimentaire Le Central, on pourra admirer une exposition de photos des tendances mode à Osheaga au fil du temps.

Une série de concerts, à capacité limitée, aura par ailleurs lieu avec des artistes qui, dans les années passées, sont montés sur l’une ou l’autre des scènes du festival. On pourra ainsi voir Rymz et ses invités le 7 août (MTelus), Foreign Diplomats le 7 août (L’Astral), Le Couleur et Paupière le 12 août (MTelus), Kallitechnis avec Nana Zen le 13 août (L’Astral), Elephant Stone avec Maggie Lennon le 14 août (L’Astral) et Matt Holubowski le 20 août (MTelus).

Enfin, Osheaga et le Festival Mode+Design s’associent pour une première fois à un défilé de mode gratuit où se retrouveront une cinquantaine d’artistes, danseurs, musiciens et mannequins. Le tout aura lieu le samedi 21 août à compter de 16 h sur la rue Sainte-Catherine.

Une version antérieure de ce texte indiquait que Matt Holubowski se produisait à L'Astral. C'est une erreur. Il se produira au MTelus.