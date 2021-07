Musique

Festival d’été de Québec

Men I Trust et Geoffroy signent un bel épilogue

Le Festival d’été de Québec (FEQ) a pris fin dimanche. Pour le week-end de clôture, White-B et Loud ont offert une soirée hip-hop à niveaux variables, puis Men I Trust et Geoffroy ont conclu le tout en splendeur. Onze soirées plus tard, retour sur cette 53e édition et sur son bel épilogue.