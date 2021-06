Peu d’artistes aussi jeunes que H.E.R. – Gabriella Sarmiento Wilson, 23 ans – peuvent se vanter d’avoir jeté les bases solides d’une carrière qui s’annonce longue et couronnée de succès. L’interprète californienne l’a fait avec une franche humilité et un rare panache, et redouble la mise avec son premier album studio.

Mayssa Ferah La Presse

Dans son parcours sans faute, tout est travaillé avec sagesse, profondeur et discrétion. La parolière – guitariste douée de surcroît – s’épanouit devant nos yeux. Chaque morceau offre une nouvelle confidence.

Back of My Mind donne le ton et s’établit comme une chanson post-rupture quasi parfaite. La maîtrise des instruments est là dans We Made It et le flow est impeccable dans Trauma. Force et vulnérabilité cohabitent dans un habile dosage. Les textes des 21 pièces empreintes d’empathie restent en tête longtemps après l’écoute (voir l’impressionnante Lucky). Paradise rend justice au côté sensuel du R&B sans tomber dans la prose sirupeuse. C’est tout bon, sur toute la ligne.

