Musique

Le documentaire Get Back sur Disney + en novembre

Tout juste à temps pour le congé de l'Action de grâce américaine, le documentaire Get Back, dont le contenu est tiré de plus de 60 heures de séquences filmées pour le film Let It Be, ainsi que plus de 150 heures de contenus audio inédits, sera diffusé en trois parties de deux heures les 25, 26 et 27 novembre prochains sur la plateforme Disney +.