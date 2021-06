À l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste, la ville de Longueuil optera pour un spectacle devant public, a-t-on annoncé dans un communiqué de presse.

Léa Carrier La Presse

Pour l’instant, le lieu du spectacle, que l’on promet « complètement inédit », est gardé secret afin d’éviter les rassemblements. Il sera dévoilé le soir du 24 juin seulement. « Un public de 250 personnes, respectant toutes les mesures en vigueur, sera autorisé à assister au spectacle. Un concours permettra à la population de remporter des laissez-passer pour des bulles familiales », précise le communiqué de la Corporation de la fête nationale de Saint-Hubert, qui chapeaute l’évènement.

Le spectacle mettra en vedette le groupe Bleu Jeans Bleu, Émile Bilodeau et Sara Dufour, et sera animé par Myriam Fehmiu, collaboratrice culturelle à Radio-Canada et animatrice pour ICI Musique. Rafaël Provost, directeur général du JAG, un organisme de soutien à la communauté LGBT+de la Montérégie, se joindra à l’animation dans un spectacle qui se veut « empreint de diversité ».

L’évènement sera présenté en direct sur les ondes de TVRS et MAtv et sur le web, en plus d’être rediffusé le 25 juin à 19 h.

En clôture du spectacle, les Longueillois et les Longueilloises seront invités à sortir de leur maison et à lever la tête pour assister à cinq feux d’artifice synchronisés dans différents parcs de la ville. « Nous pourrons enfin célébrer, tous ensemble, mais à distance, cette importante commémoration qui nous est si chère et qui souligne la fierté qui nous habite tous. J’invite la population à apprécier pleinement ce moment festif qui rend hommage à notre culture québécoise unique et colorée qui nous distingue si bien », a déclaré la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Cette année, 25 fêtes officielles seront organisées en Montérégie pour souligner la fête nationale dans le respect des mesures sanitaires, dont des défilés et spectacles ambulants.