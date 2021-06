Il y a du Bono dans cette voix ample et haut perchée, se dit-on en entendant Inhaler. Il y a aussi du U2 dans les chansons empreintes de grandeur du jeune quatuor irlandais. Ce n’est pas le fruit du hasard : Inhaler est le groupe du fils aîné de Bono, Elijah Hewson, 21 ans, dont le premier album paraîtra au début de juillet.

Alexandre Vigneault La Presse

« C’est comme un rêve qui devient réalité », avoue Elijah Hewson. Avoir en main la version vinyle du premier album de son groupe l’a visiblement ému. « Voir son disque en personne, c’est fou. On a juste envie de le sortir de l’enveloppe et de le sentir », raconte-t-il lors d’un entretien sur Zoom, sous les rires de ses camarades Robert Keating (basse), Josh Jenkinson (guitare) et Ryan McMahon (batterie).

It Won’t Always Be Like This, l’album à paraître le 9 juillet, a été écrit en grande partie au cours de la pandémie, ce qui en a influencé les thèmes, disent-ils, mais surtout les rythmes, un peu moins emportés que ceux des singles du groupe publiés depuis 2017.

« On voulait faire une pause pour faire l’album, on voulait être vraiment sûrs qu’on pourrait s’y consacrer quand on s’y mettrait, explique le guitariste et chanteur. Quand la pandémie a frappé, on a vu ça comme une occasion de faire un vrai album plutôt qu’une compilation de chansons. »

Même s’il est évident que la pomme n’est pas tombée loin de l’arbre, Elijah Hewson ne doit pas tout à son illustre paternel. Son charisme est évident. Son cran aussi. Ses copains et lui sont d’ailleurs habités par ce sans-gêne commun à bien des jeunes groupes britanniques qui font du rock comme s’ils étaient en train de réinventer la roue.

Identifié comme un groupe à suivre par la presse musicale britannique, Inhaler prévoit reprendre la route en octobre pour une tournée qui devrait le conduire en Amérique en mars 2022.