Les rumeurs allaient bon train, mais voilà qu’elles se confirment : la vedette pop britannique Ed Sheeran revient à la musique après une « pause médiatique » annoncée à l’été 2019, entre autres pour embrasser la paternité. La sortie du simple Bad Habits (mauvaises habitudes), le 25 juin, marquera le coup d’envoi de ce retour attendu.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Le célèbre rouquin en a lui-même fait l’annonce sur Instagram vendredi au côté d’une animation où il apparaît costumé et maquillé en vampire. Le visuel de son extrait tapisse en outre des lieux névralgiques de Londres, dont le Tate Museum. La pièce est déjà offerte en précommande.

« J’ai travaillé en studio ces derniers mois, et j’ai hâte que vous entendiez Bad Habits, a commenté le chanteur de 30 dans un communiqué. J’ai toujours pour objectif de pousser ma musique, ainsi que moi-même, dans de nouvelles directions. J’espère que vous allez le constater sur ce nouveau single. Ça fait du bien d’être de retour ! »

Dans les derniers mois, Ed Sheeran avait semé quelques indices, dans les médias sociaux et en entrevue avec la presse, sur un retour imminent. Sur Instagram, la semaine dernière, on le voyait par exemple jouer au piano au côté de son amie actrice, Courtney Cox, avec comme seule mention la date du 25 juin.

L’interprète originaire de Halifax, au Royaume-Uni, a connu la gloire internationale avec ses albums +, x et ÷. Ses tubes incluent Shape Of You, Perfect, Photograph, Don’t et Thinking Out Loud. Son plus récent album, No.6 Collaborations Project, paru le 12 juillet 2019, ne contenait que des collaborations avec des stars de la pop, notamment Justin Bieber (I Don’t Care) et Khalid (Beautiful People).