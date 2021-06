Musique

Bruce Springsteen de retour à Broadway à partir du 26 juin

(New York) Le chanteur américain Bruce Springsteen a annoncé lundi la reprise de son spectacle Springsteen on Broadway cet été à partir du 26 juin, ce qui en fait la première star à se produire à New York, en public et à l'intérieur, depuis la réouverture de la ville.