La chanteuse américaine Lady Gaga a décidé de repousser en 2022 les dates de concerts prévues à l’été 2021.

Stéphanie Morin

La Presse

La tournée qui suit la sortie de son plus récent album, The Chromatica Ball, doit passer par six stades, ceux de Toronto, Paris, Londres, Boston, Chicago et East Rutherford (New Jersey). À l’origine, les concerts devaient s’échelonner du 25 juillet au 27 août 2021.

« Même si certaines parties du globe se déconfinent rapidement, d’autres ne sont pas encore prêtes. Puisque nous ne pouvons confirmer l’ensemble des dates, il faut repousser les spectacles de la tournée Chromatica Ball à l’été 2022 » a indiqué Lady Gaga dans un message publié sur la page de Ticketmaster.

Les nouvelles dates n’ont pas encore été révélées sur le site de la star.