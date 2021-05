Musique

Twenty One Pilots

Vent de légèreté ★★★

Le sixième album du duo culte porte l’empreinte pandémique. Mais l’isolement et la solitude sont exclus de la plume de Tyler Joseph, qui a tout écrit de son sous-sol, au plus gros de la crise. On est pourtant loin d’être dans la déprime, on s’éloigne même de la signature mélancolique des deux natifs de Columbus, en Ohio.