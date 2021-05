La chanteuse Billie Eilish fera un arrêt au Centre Bell le 15 février 2022 à l’occasion de sa tournée mondiale Happier Than Ever.

Marissa Groguhé

La Presse

Le second album de Eilish est attendu le 30 juillet et la chanteuse lancera sa série de spectacles le 3 février, à La Nouvelle-Orléans. La tournée prévoit 32 arrêts en Amérique du Nord, puis 18 à travers l’Europe et le Royaume-Uni.

Le premier extrait de Happier Than Ever, Your Power, est paru plus tôt cette année, tout juste après que Billie Eilish ait ajouté deux prix Grammy (pour un total de sept) lors de la plus récente cérémonie. Après un documentaire sur Apple TV+ et un livre illustré autobiographique, la jeune artiste continue sur sa lancée.

La dernière fois que la Californienne est passée par le Québec, c’était à la Place Bell, pour un concert à guichet fermé, en 2019. Elle venait alors de sortir l’album When we fall asleep, where do we go ?, largement acclamé par la critique et le public.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Billie Eilish à la Place Bell, en juin 2019

Le seul autre arrêt canadien de Billie Eilish pour la prochaine tournée sera à Toronto, le 16 février. Les billets pour le concert au Centre Bell du 15 seront mis en vente le 28 mai à midi.