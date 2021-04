Musique

De nombreux artistes appuient la Maison de la chanson

Plus d’une centaine d’artistes – 165 pour être exact – ont signé une lettre d’appui au projet de Maison de la chanson et de la musique porté par Monique Giroux et Luc Plamondon. « La chanson et la musique québécoise ont bien besoin d’un lieu où on puisse les admirer, les raconter, les partager », soutiennent-ils.