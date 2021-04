Le groupe acadien Radio Radio lance ce jeudi Over the Top, un premier extrait de l’album À la carte dont la sortie est annoncée pour le mois de novembre prochain.

Simon Chabot

La Presse

Célébration de tout ce qui dépasse les limites du raisonnable, Over the Top « c’est autant le party, le fun, le film des années 80 de Stallone, l’excès de consommation, la quête et le besoin d’amour autant que l’alchimie taoïste, la consommation dans la forme et dans le fond et ce besoin absolu d’avoir des sensations toujours de plus en plus fortes… avec tout ce que ça implique », fait savoir le duo formé de Jacques Alphonse Doucet et Gabriel L. B. Malenfant, qui décrit ses chansons comme « des oignons avec plusieurs couches » de sens.

La sortie du plus récent album de Radio Radio, Light the Sky — son premier entièrement en anglais —, date de 2016. À la carte est prévu pour le 12 novembre.