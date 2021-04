Musique

Greta Van Fleet

Plus Greta Van Fleet que jamais ★★★½

Greta Van Fleet est un groupe qui suscite la division et risque de le rester avec la parution de son second album, The Battle at Garden’s Gate. Si le style de musique que le quatuor du Michigan propose nous interpelle un tant soit peu, on sera soit charmé par les intonations puisées dans le rock classique, soit rebuté par ces mêmes accents rétro, qui pourraient avoir l’air d’un vulgaire plagiat.