Résultat d’un métissage sonore inattendu entre le rock, le hard blues et la musique traditionnelle antillaise, le trio français Delgres avait cogné fort en 2018 avec Mo Jodi, un premier album qui s’était retrouvé nommé aux Victoires de la musique pour l’album de musiques du monde. Le deuxième, 4:00 AM, conserve la même énergie brute dans un ensemble encore plus achevé, ce qui en fait un album incontournable, l’un des meilleurs qu’il nous a été donné d’écouter jusqu’à maintenant cette année.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

C’est en 2016 que le chanteur, compositeur et guitariste Pascal Danaë a eu l’idée de chanter en créole, en l’honneur de son héritage guadeloupéen – le nom Delgres fait d’ailleurs référence à Louis Delgrès, leader de la lutte antiesclavagiste dans les Caraïbes françaises. C’est aussi en pensant à la terre quittée par son père en 1958 que Pascal Danaë s’est associé à Rafgee, rare joueur de soubassophone, énorme instrument à vent populaire au sein des fanfares antillaises. Quant à lui, Baptiste Brondy malmène les peaux sans aucune retenue, faisant du groupe un authentique power trio pur jus.

On le perçoit d’ailleurs d’emblée en ouverture d’album avec 4 ed maten, un brûlot hard blues groovy à souhait, de même que sur la percutante L’ecole et la gaillarde Lese mwen ale, des pièces qui rappellent l’énergie initiale entendue sur Mo Jodi.

Pascal Danaë se permet toutefois de mettre le bottleneck de côté sur plusieurs pièces du disque, utilisant accords et arpèges aux sonorités plus claires et parfois même quelques accents de clavier. Des pièces comme Aléas, Assez assez, Se mo la et Ke aw s’éloignent ainsi des Black Keys en se rapprochant de Michael Kiwanuka ; les ambiances y sont tantôt planantes, tantôt lourdes, appuyées par la puissance enivrante du soubassophone de Rafgee.

À travers tout ça se faufilent aussi plusieurs références antillaises, particulièrement sur Aléas, Lundi mardi mercredi et Ban mwen on chanson, un amalgame audacieux et original qui fait de 4:00 AM un album unique et sans point faible.