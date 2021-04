Si le contexte sanitaire le permet, la chanteuse Isabelle Boulay fêtera son jubilé lors d’un concert unique au Centre Vidéotron, le 16 avril 2022 à Québec. L’interprète de Parle-moi a profité de son passage au « variétés » de Star Académie, dimanche soir, pour en faire l’annonce.

Charles-Éric Blais-Poulin

La Presse

Le spectacle prendra la forme d’une rétrospective des « plus grandes chansons, d’hier à aujourd’hui » de la chanteuse de 48 ans. « Les beaux jours, ce sont les moments forts et inoubliables de nos vies, les instants si chers de partage et d’étreintes, la douceur et la soif de vivre et l’assurance de les voir toujours revenir », a expliqué Isabelle Boulay dans un communiqué.

Fait inusité : lors de son passage sur les scènes de studios MELS, dans l’arrondissement Saint-Hubert, Isabelle Boulay a donné un contrat-surprise à l’animateur-chanteur Patrice Michaud : pondre un texte de chanson qui comprendrait les mots « beaux jours ». Le résultat se glissera parmi les succès qu’elle défendra au Centre Vidéotron.

« Au public qui me manque tant, je veux vous dire que je suis heureuse de savoir que vous serez à nouveau dans mon horizon », s’est réjouie l’artiste originaire de la Gaspésie.