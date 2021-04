Musique

L’OSM retrouve son public après 6 mois de fermeture

L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) s’apprête à rouvrir ses portes au public après six mois de fermeture. Pour l’occasion, il propose à compter de mercredi la Symphonie no 2 « Song of a New Race » de William Grant Still, sous la direction du chef assistant de l’OSM Thomas Le Duc-Moreau.