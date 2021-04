Musique

Death From Above 1979

Dance-punk romantique ★★★★

Arrivé sur la planète rock avec fracas en 2004 avec l’album You’re a Woman, I’m a Machine, le duo Death From Above 1979 montre avec Is 4 Lovers qu’il y a encore beaucoup à puiser à cette source d’énergie dance-punk qu’il a contribué à forger il y a déjà presque 20 ans. Plus fignolée, moins brute, la plus récente offrande de DFA1979 vient bonifier de belle façon une discographie trop peu garnie, mais combien satisfaisante.