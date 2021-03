Après Clémence DesRochers, Jean-Pierre Ferland et Yvon Deschamps notamment, ce sera au tour de Claude Dubois de voir ses chansons interprétées par d’autres artistes, dans le cadre d’un spectacle-entretien hors-série de L’histoire de mes chansons, qui sera diffusé sur le web à temps pour la fête des Mères.

Simon Chabot

La Presse

2Frères, Luce Dufault, Marie-Josée Lord, Matiu, Guy Nadon, Bruno Pelletier et Guylaine Tremblay interpréteront à leur manière certains des plus grands succès de Claude Dubois qui sera aussi sur scène à l’occasion de la rencontre animée par Monique Giroux. L’artiste y parlera de sa carrière, de ses inspirations et de ses chansons.

Le spectacle mis en scène par Pierre Séguin sera capté pour une diffusion sur le web du 6 au 9 mai. Entouré de quatre musiciens, Jacques Roy assurera la direction musicale du spectacle et Nathalie Charest, la direction artistique.

Lancée l’automne dernier par les Productions Martin Leclerc, la série L’histoire de mes chansons connaît un beau succès critique et populaire et a lancé plus tôt ce mois-ci une deuxième « saison », qui met en lumière les chansons de Roch Voisine, Serge Fiori, Renée Martel et Pierre Huet.

