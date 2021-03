À l’heure où la parité en musique fait les manchettes, le trio féminin montréalais Les Shirley brille de mille feux avec son rock qui carbure à l’énergie punk et aux refrains pop. Tassez-vous et faites place à Raphaëlle Chouinard, Sarah Dion et Lisandre Bourdages. Elles ont lancé un premier album, Forever Is Now, et elles tournent régulièrement sur les ondes de CHOM.

Vous êtes sûre de vous ? Vous faites fi des conventions et des apparences ? Vous rockez ? On peut donc dire que vous êtes « une Shirley ».

« Être Shirley, c’est être une bonne chum. Une fille qui fonce et qui n’est pas compliquée. Ride or Die », résume la chanteuse, parolière et guitariste Raphaëlle Chouinard.

Lisandre Bourdages et elle ont fait partie du groupe électropop Syzzors. Après avoir fait la rencontre de Sarah Dion, qui partageait le même local de répétition, les trois musiciennes aguerries ont formé Les Shirley.

Aujourd’hui, elles se considèrent comme « trois vieilles sœurs ». Les Shirley, c’est leur bébé, leur projet chouchou. Il faut savoir que les trois jeunes femmes sont toutes des musiciennes pigistes.

Sarah Dion joue de la batterie pour Émile Bilodeau. Lisandre Bourdages et elle sont dans le groupe rock féminin NOBRO. Raphaëlle Chouinard et elle accompagnent Bermuda. L’une et l’autre accompagnent aussi Robert Robert, Zoo Baby et Comment Debord.

« C’est très consanguin », lance Lisandre Bourdages. « Nous sommes bonnes, donc tout le monde nous appelle », renchérit Sarah Dion, pince-sans-rire.

Ce qui distingue aussi Les Shirley, c’est une soif de faire du rock. « Ça manquait dans nos vies », dit Sarah Dion. Ses deux sœurs d’armes et elle voulaient aussi pleinement assumer leurs influences. Celles du punk rock des années 2000 : Avril Lavigne, Yellowcard, Green Day, Good Charlotte, Blink 182… Comme celles du rock des années 90, que ce soit Hole ou les Red Hot Chili Peppers.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Raphaëlle Chouinard, Sarah Dion et Lisandre Bourdages, du groupe Les Shirley

« C’était une époque de nonchalance et de révolte, rappelle Raphaëlle Chouinard. Le grunge est né d’un je-m’en-foutisme. C’est cette énergie-là qu’on voulait ramener. » « On voulait quand même ajouter un son un peu plus moderne », précise Sarah Dion.

Quand on leur dit qu’il y a un peu du trio Haim dans le premier album des Shirley, les trois membres du trio sont aux anges. Elles se mettent immédiatement à vanter Women In Music Pt. III, dernier album de Haim (un trio composé de trois sœurs : Este, Danielle et Alana).

Comme chez Haim, le courant est naturel et presque fraternel entre les trois membres des Shirley.

On ne se pose pas trop de questions et on ne se prend pas trop au sérieux. Lisandre Bourdages

Or, « les choses se passent », se réjouit Raphaëlle Chouinard. Entre elles, mais aussi avec le public. Le trio est par ailleurs un groupe montréalais chouchou sur les ondes FM de CHOM. Le 97,7 fait en effet tourner Les Shirley depuis son premier EP et l’extrait Korben Dallas.

En ce moment, c’est l’extrait Fuck It I’m In Love qui est en forte rotation sur la station qui incarne « the spirit of rock ». Nous l’avons même attrapé en voiture après avoir rencontré Les Shirley dans un parc du Plateau Mont-Royal.

L’approche DIY

Après leur premier EP paru en 2018, Raphaëlle Chouinard, Sarah Dion et Lisandre Bourdages ont claqué la porte de l’étiquette Slam Disques après qu’on leur a reproché de « viser trop haut ». Mettre de l’eau dans leur vin et viser moins haut ? Non merci !

Elles ont décidé de produire elles-mêmes l’album Forever Is Now en s’entourant d’une équipe dont elles choisissent chaque membre.

Un service à la carte. On nous livre ce qu’on demande et on prend toutes les décisions. Sarah Dion

Pour la réalisation de Forever Is Now, elles ont fait appel à un « duo de rêve » formé de Simon Kearney et de Marc Chartrain. Ryan Battistuzzi s’est quant à lui chargé du mixage, et il a été trop humble pour dire aux Shirley qu’il a mixé les albums de Malajube.

Grâce à la boîte Return to Analog, Forever Is Now sort en format vinyle. Les Shirley ont aussi enregistré et réalisé une « session live » dans un entrepôt du quartier Chabanel qui sera dévoilée le 31 mars. « Nous avons fait le montage nous-mêmes. C’est beaucoup de job, mais c’est empowering », souligne Raphaëlle Chouinard.

Sans aucun temps mort

Parlons maintenant de Forever Is Now, qui compte 9 chansons et 25 minutes de rock bien tassées.

Sadgirlsclub a été enregistrée en une seule prise avec un tempo beaucoup plus rapide que prévu. La power ballade de 1994 nous plonge dans l’esprit d’un jeune mal dans sa peau. Le titre de la pièce Courtney est un clin d’œil à Courtney Barnett.

Dans 23, la parolière Raphaëlle Chouinard se met dans la peau de River Phoenix juste avant qu’il meure d’une surdose sous les flashs des paparazzis. Dans Trigger, elle fait référence à l’assassinat de John F. Kennedy avec un bridge qui rappelle Rage Against The Machine.

Enfin, leur idole Pascale Picard (compagne de Marc Chartrain) figure sur la ballade acoustique Pick Up The Phone. « C’est une pionnière pour nous. Elle a full un côté punk », souligne Lisandre Bourdages.

Et elle est très certainement une Shirley.