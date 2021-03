À 80 ans, on ne se refait pas. Surtout quand on s’appelle Ringo Starr, et qu’on est bien reposé sur ses lauriers. Comprendre que l’ancien batteur des Beatles ne surprend ni ne déçoit les attentes, sur ce 21e effort en solo, qui est en fait un minialbum de cinq chansons.

Jean-Christophe Laurence

La Presse

Le programme a le mérite d’être varié : un rock enjoué par-ci (Teach Me to Tango), un reggae par-là (Waiting for the Tide to Turn), une ballade boboche en guise de premier single (Here’s to the Nights). Mais on reste dans le très prévisible, malgré la dizaine d’invités surprises (Paul McCartney, Dave Grohl, Sheryl Crow, Lenny Kravitz, Robbie Krieger) qui font une apparition éclair.

Pour la petite histoire : Zoom In a été enregistré pendant le confinement. Dans la série « album COVID fait par un ancien Beatle », on lui préférera toutefois l’étonnant McCartney III, lancé en décembre par Sir Paul. Mais ne boudons pas notre plaisir : du bon vieux Ringo, c’est quand même plus rigolo qu’un sac de Ringolos. Quoique…