Avec Heavy Sun, Daniel Lanois puise aux sources de son inspiration pour ouvrir un nouveau chapitre de son illustre carrière. Il s’est inspiré du gospel qui a bercé son enfance pour créer cet album qui risque de déstabiliser ceux qui s’attendaient à retrouver le confort de l’americana atmosphérique exploré depuis plus de 30 ans par l’auteur-compositeur canadien.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

On comprend dès l’écoute des premiers accords de Dance On que Lanois veut rompre avec son passé récent. Le disque se veut en fait le premier jalon de la série Maker, qui doit être constituée de projets individuels et collectifs. Heavy Sun est ainsi une œuvre de Lanois et de ses complices Rocco DeLuca (guitare) et Jim Wilson (basse), mais il s’appuie surtout sur le travail de Johnny Shepherd, jeune organiste et chef de chœur de la Zion Baptist Church, à Shreveport, en Louisiane. C’est résolument gospel, dans le propos et dans l’inspiration, la voix chaude et le jeu fluide de Shepherd trouvant toute leur place notamment sur Please Don’t Try et Tumbling Stone.

Ailleurs, Lanois s’exerce à mâtiner l’énergie soul de Shepherd avec les textures électroniques et les guitares aériennes qui ont défini son œuvre. Si Every Nation et la jolie ballade Way Down sont les chansons les moins dépaysantes du disque, Angels Watching et (Under The) Heavy Sun démontrent encore mieux l’effort d’harmonisation de Lanois ; même chose pour Mother’s Eyes, qui met particulièrement bien en valeur les harmonies vocales des quatre musiciens. C’est toutefois l’excellente Power qui bénéficie de l’habillage le plus fignolé, ce qui n’est pas sans rappeler le travail de Peter Gabriel avec les Blind Boys of Alabama sur Up. Incidemment, Lanois avait joué sur Sky Blue, principale contribution de l’ensemble vocal gospel au disque de l’ancien leader de Genesis.

On sent ainsi Lanois plus à l’aise en territoire néo-soul – il s’était déjà exprimé de belle façon sur l’excellente bande sonore du jeu vidéo Red Dead Redemption II, notamment avec la très belle Unshaken, interprétée par D’Angelo. En fin de compte, il est peut-être difficile d’entretenir la flamme du gospel à l’extérieur de son environnement naturel, même pour un magicien comme Daniel Lanois.