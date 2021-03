Avec leur projet musical Duo de nous, Pascale Bussières et Jean-François Casabonne nous offrent un bouquet de chansons durant toute l’année comme un antidote au vague à l’âme.

À l’ère de la COVID-19, un autre virus sournois se propage dans les chaumières depuis 12 mois : celui de l’ennui. Avec leur nouveau projet musical, Duo de nous, Pascale Bussières et Jean-François Casabonne nous offrent un bouquet de chansons jusqu’à la fin de l’année. Un antidote au vague à l’âme.

En attendant de présenter leur spectacle de théâtre J’ai cru vous voir, le 2 juin à Espace Go, les deux créateurs ont lancé le premier opus d’un album « folk narratif » (guitare-voix) qui a pour titre De nouveau au monde.

« Qu’est-ce que tu peux apporter de nouveau au monde, genre un vaccin qui guérit de l’ennui, genre un médecin son vaccin, un comédien qui donne un sens au destin », chantent les deux interprètes en faisant écho à des questionnements existentiels qui grugent le milieu des arts de la scène depuis un an. « Ce projet est né du constat qu’en plus des morts tragiques de la COVID-19, il y a aussi des gens qui souffrent d’isolement et vont mourir d’ennui », raconte Jean-François Casabonne en entrevue avec La Presse.

Jean-François Casabonne (qui fait partie de la distribution de la nouvelle série de Radio-Canada Félix, Maude et la fin du monde) s’est lancé dans l’écriture de la première chanson : « Après l’avoir chantée plusieurs fois tout seul, je me suis rendu compte que ce qui émanait de la toune donnait un sens à mon métier. Qu’un artiste peut être plus essentiel qu’on pense ! Pas juste une source de divertissement, mais une source qui abreuve le monde avec du sens. »

Dès lors, il a contacté son amie Pascale Bussières. Bien que mieux connue pour ses rôles au cinéma, à la télévision et au théâtre, la comédienne baigne dans le milieu musical depuis longtemps (son frère, David Bussières, forme avec Justine Laberge le duo musical Alfa Rococo). Un nouveau duo est né. Ainsi qu’une « odyssée sonore pour défier la gravité » de l’air du temps, en créant une nouvelle chanson par mois, jusqu’en décembre 2021, puis en les faisant entendre au public dans des évènements virtuels sur Facebook, le 9 de chaque mois.

Au bout de l’année, ils offriront leur bouquet de chansons dans un album, et probablement plus tard dans un nouveau spectacle…

Si Casabonne a déjà deux albums au compteur, Pascale Bussières ajoute-t-elle une corde à son arc avec la musique ? « Je ne le dirais pas comme ça, parce que j’ai participé à quelques spectacles musicaux dans ma carrière », répond Pascale Bussières, qui a aussi incarné une certaine Alys Robi à l’écran. « Je me joins à Duo de nous pour le plaisir de la création et du partage. Je voulais être dans le mouvement, malgré le confinement, grâce à un projet artistique modeste et léger [low tech], et qui fait du bien. Car nous vivons à une époque où tout est formaté, calculé. Alors que travailler avec Jean-François, c’est complètement le contraire du formatage : c’est une totale liberté de création ! »

La force de l’amitié

Jean-François Casabonne illustre leur démarche en évoquant « le rhizome d’une fougère qui, par ses spores, sème le sillon d’autres tounes […] L’idée m’est venue que, avec ce sillon de rhizomes, on crée un microsillon fait avec la force de l’amitié, fait au gré où les pousses veulent surgir. » Le comédien a entendu à la télévision le neuropsychiatre de renom Boris Cyrulnik parler de détresse et d’agression psychique liées au confinement.

J’avais la nette impression que notre démarche faisait écho à son propos ; les artistes sont des liants pour donner du sens à la vie des gens. Jean-François Casabonne

Pour lui, les comédiens sont, avant tout, des vecteurs de sens : « On peut parfois injecter de l’harmonie dans le monde de l’oubli, être des vaccins humains, des antidotes à une déroute ambiante. Les arts vivants, le théâtre, la danse, ne sont pas morts ! Au contraire, leurs braises ont juste besoin d’un souffle pour repartir. »

Jouer Borduas et sa muse

Outre Duo de nous, les deux acteurs livreront un autre projet qui leur tient à cœur ce printemps : J’ai cru vous voir. Cette pièce intime, qui devait être créée l’an dernier, sera enfin présentée du 2 au 20 juin à Espace Go. Le duo défendra les deux protagonistes de ce récit tiré de la correspondance entre le peintre Paul-Émile Borduas et sa muse Rachel Laforest. Le duo s’associe à la metteure en scène Alexia Bürger, qui signe aussi l’adaptation, et au musicien Joseph Marchand.

Interpellés par la lecture d’extraits d’Aller jusqu’au bout des mots au Musée des beaux-arts de Montréal, en mars 2019, Bussières et Casabonne ont instauré le projet d’un spectacle autour de cette correspondance tenue secrète pendant 50 ans : « C’est une époque [celle des automatistes] fascinante, empreinte de questionnements moraux et artistiques », résument-ils. Car il n’y a pas qu’en temps de pandémie que les artistes sont à la recherche de sens.

