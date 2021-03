Le groupe montréalais Half Moon Run a dévoilé jeudi une nouvelle chanson, qui figurera sur leur nouvel album dont la date de sortie n’est pas encore connue.

Josée Lapointe

La Presse

« C’est notre première chanson écrite à trois depuis Dark Eyes en 2012 », explique le chanteur Conner Molander dans l’infolettre du groupe qui est redevenu trio après le départ du multi-instrumentiste Isaac Symonds en mai 2020.

Le texte de How Come my Body avait été commencé au début des années 2010, dit Conner Molander. C’est après l’avoir retrouvé en fouillant dans ses journaux intimes qu’il s’en est inspiré pour écrire cette chanson, qui parle du passage parfois difficile de l’adolescence à l’âge adulte.

Le clip réalisé par Sacha Roy, très émouvant, montre entre autres des images captées lors de spectacles avant la pandémie, devant des foules compactes.

Half Moon Run est en nomination aux Juno dans la catégorie Groupe de l’année