À compter du 26 mars, le chanteur Corneille animera un nouveau talk-show musical sur la plateforme de diffusion WhiteBox Play. Intitulée Corneille Remixe, l’émission est tirée d’un concept que la vedette a en tête depuis longtemps.

Luc Boulanger

La Presse

Quel est ce concept ? À chaque émission, Corneille remixera deux chansons parmi les succès de l’artiste invité et il lui présentera. Ensuite, l’artiste répète les nouvelles versions et les interprète avec le groupe de huit musiciens de Corneille. On recevra aussi un créateur émergent à chaque émission.

L’animateur retrouvera ses invités au cours de six émissions diffusées toutes les deux semaines, les vendredis à 19 h, jusqu’au 4 juin. Parmi les invités, Corneille accueillera Laurence Nerbonne, Marie-Mai, 2Frères, Émile Bilodeau, Les Sœurs Boulay et Marc Dupré.

L’émission sera offerte gratuitement, mais on invite le public à faire un don à la Fondation des artistes. « J’ai le privilège de vivre de la musique, cet art que j’aime tant, et me voilà à la barre d’une émission qui lui est consacrée, explique Corneille. Mais je sais qu’en tant qu’artiste, on est destiné à traverser des hauts et des bas durant sa carrière. Aujourd’hui, en ces temps d’incertitudes, la Fondation a plus que jamais sa raison d’être et j’invite les amoureux des arts à donner, s’ils le peuvent. »

Pour avoir accès à l’évènement dès le 26 mars : https://whiteboxplay.com/