Le talent d’orfèvre de chansons de Félix Dyotte n’est plus à démontrer. L’auteur-compositeur a notamment beaucoup travaillé avec Pierre Lapointe, et écrit l’album Objets perdus d’Evelyne Brochu au complet – la chanson Maintenant ou jamais lui a d’ailleurs valu le Prix de la chanson francophone de l’année de la SOCAN en 2020.

Mais Félix Dyotte mène aussi en parallèle sa carrière de chanteur, et cet album lancé cet hiver est son troisième depuis 2015. Écrites en grande partie au Mexique en 2019, ces 11 chansons dégagent d’ailleurs un agréable parfum de voyage, des effluves légers portés par une instrumentation acoustique pleine de délicatesse – violoncelle et violon, guitare et piano, mais aussi parfois du sitar ou du ukulele.

Toute la place est laissée aux textes de Dyotte et à sa poésie élégante qui sait décrire en petits tableaux un chagrin qui fuit ou la langueur d’une fin d’après-midi, dans une langue sensuelle et imagée qui respire et qui fait rêver.

Il y a dans Airs païens une ambiance romantico-mélancolique aux couleurs pastel, accentuée par la voix imparfaite de l’interprète, qui glisse parfois sur les notes à la manière d’un Vincent Delerm. Ça pourrait être agaçant, mais ça donne plutôt à l’ensemble encore plus de fragilité et de volatilité : qu'y a-t-il de plus éphémère qu’une chanson d’amour ?

On est ici chez Souchon ou dans un vieux film de Lelouch, dans le spleen de la chanson française décliné dans sa plus pure expression. Même si l’habile auteur-compositeur-interprète réussit à mettre les références (assumées) à sa main en leur donnant un soupçon de modernité, il ne boude pas son plaisir, et nous non plus : ce voyage au cœur de la nostalgie et des sentiments évanescents est plein de charme, d’intelligence et de douceur, et on ne peut pas dire non à cela.

★★★½

Chanson

Airs païens

Félix Dyotte

Coyote Records

★★★½