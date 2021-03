Dramatik

Carburer à la compassion

« Il y a quelques années, j’ai reçu une chanson, raconte Anaïs Barbeau-Lavalette. Elle s’appelait L’oubli, et elle demandait dans une voix qui agrippe le cœur : “As-tu oublié qu’on vivait ici ?” Dramatik, alias Jocelyn Bruno, me demandait de réaliser son vidéoclip. J’ai dit oui, non sans vertige. Je ne voulais pas décevoir le grand gaillard baraqué, sensible et brillant qui me tendait une si belle main. Je crois que je peux dire que ça a été le début d’une amitié. J’ai un grand respect pour cet être vibrant et courageux. Le hasard a voulu que nos chemins ne cessent de se croiser, et il incarne avec panache un rôle dans l’adaptation de mon roman Je voudrais qu’on m’efface, portée en images avec force et doigté par Eric Piccoli et présentée actuellement sur Tou.tv. »