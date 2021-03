PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

« Si je ne me retenais pas, je leur lècherais les joues ! » Laurence Jalbert, qu’on voit ici avec Luce Dufault, Antoine Gratton et deux membres de l’équipe technique, ne cache pas sa joie de retrouver amis et collègues. « On est une famille, et on perd beaucoup de membres depuis un an. Pour nous, c’est un privilège d’être là, et on en profite. C’est un beau moment, de belles retrouvailles. » Et cet évènement autour de Renée Martel est important pour faire reconnaître son travail d’autrice, ajoute Laurence Jalbert. « J’ai énormément de respect pour cette femme, et je suis fière qu’elle fasse partie de mon cercle d’amis. »