Pour ceux qui connaissent moins Django Django, le groupe londonien n’a rien à voir avec le jazz manouche. Toutefois, si on est en droit de tracer un parallèle entre le quatuor pop-rock et le légendaire guitariste Django Reinhardt, c’est bien dans sa propension à composer des mélodies originales et diablement pimpantes.

Avec Glowing in the Dark, les membres de Django Django continuent d’explorer de nouvelles façons de pondre des chansons pop inclassables, quelque part entre les Beach Boys et Devo. Pour leur quatrième disque, l’approche est toutefois plus organique, la batterie de David MacLean se plaçant résolument devant les claviers de Tommy Grace, davantage en appui.

Le ton est donné d’entrée de jeu avec Spirals, titre presque rock appuyé sur une basse étonnamment lourde de Jimmy Dixon, toutes proportions gardées. Headrush et Night of the Buffalo sont deux autres excellents titres qui carburent à la même énergie brute, jusqu’alors inexploitée par Django Django : la première affiche un refrain fédérateur à souhait qui sera un succès sur scène tandis que la deuxième propose une étrange ambiance western cybernétique aux accents arabisants.

Glowing in the Dark est l’autre perle de la nouvelle offrande de Django Django ; on retrouve ici le groupe dans ce qu’il fait de mieux, une pop électro allumée, originale et qui danse allègrement hors des sentiers battus. Mentions honorables aussi pour les très ludiques Right the Wrongs et Got Me Worried, qui nous font sourire en territoire connu, celui qui a permis au quatuor d’être nommé au prix Mercury en 2012 pour son premier album homonyme.

Glowing in the Dark permet donc de faire la lumière sur un groupe qui grouille d’envie de faire partager sa contagieuse énergie, mais on comprend aussi que les circonstances actuelles ont jeté un peu d’ombre sur son côté ludique. On est sûr que cette maturité nouvelle sera utilisée à bon escient.

