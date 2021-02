Chantal Guy Chronique

Pardon, Britney

Dans les années 2000, les gentilles filles de la pop culture américaine sont devenues des « bad girls » auxquelles rend hommage un intéressant compte Instagram, Popcultureangel. Dans cette étrange période — dernier âge d’or des paparazzis dont les tabloïds et les revues à potins achetaient les photos à forts prix avant que les vedettes ne s’exposent elles-mêmes sur leurs réseaux —, on se passionnait pour les folles virées de Paris Hilton, Nicole Richie, Lindsay Lohan et la débutante Kim Kardashian, les lunettes surdimensionnées des jumelles Olsen (et les problèmes alimentaires de Mary Kate), la rivalité entre Christina Aguilera et Britney Spears…