Le chef de l’Orchestre Métropolitain (OM), Yannick Nézet-Séguin, a rendu publique mardi une lettre qu’il a adressée au nouveau président des États-Unis, Joe Biden, et à sa vice-présidente, Kamala Harris.

La Presse

Dans sa missive, le directeur musical de l’OM, qui dirige aussi l’orchestre de Philadelphie et le Metropolitan Opera de New York, félicite les nouveaux élus et les invite à soutenir plus activement les artistes et le milieu culturel durant la pandémie.

« Au moment où vous vous apprêtez à entrer en fonction, nous ressentons enfin de l’espoir. […] Comme vous l’avez dit : “L’avenir, qui nous sommes, se trouve dans les arts. C’est l’expression de notre âme.” Votre présidence débute dans une période tumultueuse, les arts peuvent contribuer à la guérison, en unissant des voix diverses », a-t-il notamment écrit.

Le chef de l’OM conclut sa lettre en demandant une « action immédiate » des États-Unis pour soutenir financièrement les institutions culturelles américaines et leurs artistes.