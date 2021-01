Charlotte Cardin a fait paraître mercredi la pièce Daddy, deuxième extrait de son album à paraître cet hiver. La chanson, un morceau rock-soul moderne et rythmé, est accompagnée d’un vidéoclip à l’ambiance feutrée et vintage.

Marissa Groguhé

La Presse

Dans la même veine que la première chanson qu’elle a dévoilée en septembre dernier, la pop-R & B Passive Aggressive, la pièce Daddy fait foi de l’exploration musicale qu’a entreprise Charlotte Cardin pour ce tout premier disque qu’elle sortira dans les prochaines semaines.

Cette fois, l’influence soul que l’on connait de la musique de la chanteuse montréalaise est plus présente et vient se mêler à la pop et à un rock velouté.

« Baby, if you keep stalling I don’t know if I can love you like I want to », chante Cardin sur ce morceau coécrit avec Jason Brando et Mathieu Sénéchal qui parle de triangle amoureux et d’un amour convoité mais compliqué.

Le vidéoclip de Daddy, filmé au cinéma L’Amour, boulevard Saint-Laurent, a été réalisé en collaboration avec le réalisateur Martin C. Pariseau et Ariel Methot à la direction photo.