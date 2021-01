Lutherie québécoise

Des guitares complètement givrées

Le Québec compte de nombreux luthiers talentueux, et certains d’entre eux n’hésitent pas à jouer dans les registres les plus audacieux. Voici une sélection — agrémentée de quelques bonus — de six modèles de six-cordes extravagantes, imaginées et conçues par des artisans québécois. Attention, les yeux… et les oreilles !