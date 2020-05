Corey Hart prépare une nouvelle version de Never Surrender

(Toronto) Corey Hart lancera une toute nouvelle version de l’un de ses plus grands succès, Never Surrender. Le chanteur dit avoir été inspiré par la résilience des gens pendant la pandémie de la COVID-19.

La Presse canadienne

Le Montréalais a dit qu’il avait écrit et enregistré une version mise à jour de la chanson, qui se trouvait à l’origine sur l’album Boy in the Box, paru en 1985.

« Never Surrender (Angels) 2020 » est basée sur la version originale, mais Corey Hart a incorporé une nouvelle mélodie et de nouvelles paroles, qui reflètent davantage sa vision de compositeur d’aujourd’hui.

L’auteur-compositeur-interprète a produit la nouvelle mouture de cette chanson après avoir entendu « tellement de messages chaleureux » de gens de partout à travers le monde qui lui ont dit à quel point ce titre les faisait encore vibrer en ces temps difficiles.

M. Hart prévoit lancer la chanson en format numérique le 29 mai. Une vidéo réalisée par sa conjointe, Julie Masse, sortira à la même date.

Never Surrender avait remporté le prix Juno de la chanson de l’année.