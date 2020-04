Céline Dion s’ajoute à la programmation de One World : Together at Home

Les organisateurs du spectacle One World : Together at Home Ensemble chez Nous ont annoncé ce mardi que Céline Dion figurait au sein d’un nouveau groupe d’artistes qui ont accepté de participer à l’événement mis sur pied par Global Citizen et l’Organisation mondiale de la santé en appui aux travailleurs de la santé qui luttent quotidiennement contre la pandémie mondiale de COVID-19.