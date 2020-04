Bruce Springsteen et Jon Bon Jovi sont parmi les artistes originaires du New Jersey qui ont décidé de manifester leur gratitude envers les travailleurs de la santé de leur État natal en organisant la semaine prochaine un spectacle dont les recettes seront versées au New Jersey Pandemic Relief Fund.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Le spectacle Jersey 4 Jersey, qui mettra aussi en vedette Halsey, Tony Bennett, Jon Stewart, Danny DeVito et Whoopi Goldberg, sera retransmis en direct le mercredi 22 avril à 19 h. En raison des directives de confinement en vigueur, tous ces artistes prendront évidemment part à l’événement à partir de leurs domiciles respectifs.

En plus des médias locaux qui se chargeront de la retransmission pour le public du New Jersey et de la ville de New York, le spectacle sera aussi diffusé partout dans le monde sur Apple Music et l’application Apple TV de même que sur la station E Street Radio, actuellement accessible gratuitement sur l’application SiruisXM.

Avec New York, l’État du New Jersey est l’un des plus touchés par la pandémie de COVID-19 aux États-Unis.